شريف الجبلى: وقف إطلاق النار فى غزة نجاح كبير لمصر وأبهر العالم كله   

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جهود كبير للرئيس السيسي

وأكد " الجبلى " فى بيان له اصدره اليوم أن الرئيس السيسى بذل جهوداً جبارة خلال الأيام الماضية من اجل التوصل الى هذا القرار خاصة خلال زيارته الناجحة التى قام بها الى العاصمة الفرنسية باريس وقمته الناجحة مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والتى بعث فيها برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله من قلب العاصمة الفرنسية باريس حول رؤية مصر لوقف الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين مؤكدا ان العالم كله انبهر بهذا الانجاز المصرى الكبير والجميع اصبح على وعى وادراك كاملين بأن الدور المصرى لاغنى عنه تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية بصفة عامة وتجاه قضايا منطقة الشرق الاوسط بصفة خاصة وفى القلب منها القضية الفلسطينية.

وأشاد الدكتور شريف الجبلى بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه من الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة فيما يتعلق بالتباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة مشيداً بالتوافق بين الرئيسين السيسى وبايدن خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف ووجه الدكتور شريف الجبلى تحية قلبية الى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد تأكيده للرئيس الامريكى على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية وتشديده على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية معتبراً تقدير وتثمين الرئيس الامريكى جو بايدن لجهود الرئيس السيسى الحثيثة مع جميع أطراف القضية بمثابة دليل واضح وصريح على الدور التاريخى والمحورى الذى تلعبه الدبلوماسية المصرية تجاه جميع القضايا الاقليمية والافريقية والدولية بصفة عامة والصراع الفلسطينى الاسرائيلى بصفة خاصة

وأشاد الدكتور شريف الجبلى بحرص القاهرة على ايفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة مؤكدا ان ذلك الأمر يؤكد الحرص الحقيقى من مصر على وقف العدوان من سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين وطالب الدكتور شريف الجبلى من المجتمع الدولى الاسراع فى تنفيذ رؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى التى طرحها أكثر من مرة خاصة من على منبر شعوب العالم من قلب الامم المتحدة لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والتى تتخلص فى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى وضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.