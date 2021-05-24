/632242/البرلمان-يحيل-4-قرارات-من-رئيس-الجمهورية-بشأن-الموافقة-على-عدد-من-الاتفاقيات-الدولية

احال البرلمان 4 قرارات من رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليونيورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021. الموافقة عللى اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020. 3) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021. 4) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021بشأن الموافقة علىاتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية،الموقعةفي الكويت بتاريخ 27/1/2021.

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