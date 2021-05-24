/632243/رئيس-دينية-النواب-يستعرض-تقرير-قانون-الوقف-الخيري-أمام-البرلمان

عرض الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

فلسفة القانون

وجاءت فلسفة مشروع القانون في أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا، بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله، كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.

الهدف من انشاء صندوق الوقف الخيري

ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف، لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.

مقر صندوق الوقف الخيري

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء،ويكون مقر صندوق الوقف الخيري مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

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كما يستهدف إنشاء صندوق الوقف الخيري مُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية،وكذلك المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

هذا وتعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة،لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022، فيما يخص المستشفيات التعليمية )قطاع الصحة  مستشفى دمياط الجامعي الجديد.  المستشفى التعليمي لكلية طب بنين – بجامعة األزهر – أسيوط.  مستشفى الزهراء الجامعي.