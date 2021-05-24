/632244/الجيش-الإثيوبي-يدفع-بقواته-بالقرب-من-سد-النهضة-تفاصيل

لا تزال أزمة «سد النهضة» تأخذ منحى متصاعد خلال الفترة الحالية، بعد تعنت طويل من الجانب الإثيوبي، الذى عطل العديد من اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع الجانب المصرى والسودانى، والوصول إلى حل يحفظ الحقوق المائية للدولة المصرية.

تمركز لقوات إثيوبية عند سد النهضة

وأطلق قائد القوات الجوية الإثيوبية الجنرال يلما مرداس، تصريحات حادة خلال الفترة الماضية، حيث أكد أن القوى العسكرية لديهم قادرة على التصدى وتأمين السد.

تحرك عسكرى إثيوبي على الحدود

وكانت العديد من الوسائل الإعلامية والدولية قد أشارت إلى أن هناك تحرك عسكرى كبير من الجانب الإثيوبي للتمركز عند سد النهضة، وذلك بالتزامن مع التصريحات العسكرية فى الجانب الإثيوبي.

قائد القوات الجوية الإثيوبي يهدد

وأكد قائد القوات الجوية، يلما مرداس، فى حديث لإحدى الوكالات الأجنبية، أن لإثوبيا القدرة والاستعداد لتأمين المصالح الخاصة بها، فى إشارة منه إلى التأكيد على قدرة الجيش الإثيوبي للتصدى لأى تحرك.

وتابع قائد القوات الجوية، قائلًا:" إن التحرك المكثف تجاه السد هى خطوة لمواصلة مراقبة السد وحمايته، مشيرًا إلى أن القوات الجوية الإثيوبية ستمنع أى عمليات تحرش بمصالحها، وستتصدى إلى أى هجوم.

هذا وكانت إحدى الصحف الدولية قد أكدت أن هناك تمركز لقوات إثيوبية على الحدود، مما ينذر بتوترات مع القوات السودانية.

وأيضًا ووفقًا لوسائل إعلام دولية، فإن الفريق أوّل آدم محمد، رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي، قد توجه إلى السّد مصحوبًا بعددٍ كبيرٍ من جنرالاته، وهدد بأنّ جيش بلاده “مُستعدٌّ للتصدّي لأيّ هُجوم عسكريّ يستهدف سدّ النهضة، وسيتم الرّد عليه بالمِثل”.