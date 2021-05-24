طاهر محمد طاهر:أغلقنا صفحة دوري الأبطال والجيل الحالي يصنع تاريخا له داخل النادي الأهلي

/632245/طاهر-محمد-طاهرأغلقنا-صفحة-دوري-الأبطال-والجيل-الحالي-يصنع-تاريخا-له-داخل-النادي-الأهلي

قال طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن اللاعبين سيبذلون أقصي مالديهم ، في مباراة نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبلة ؛ من أجل التتويج بكأس السوبر الإفريقي، وإسعاد جماهير المارد الأحمر ، مشيرا إلى أن الفريق أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بمجرد انتهاء مباراة صن داونز، والتأهل للدور النصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، وكل التركيزينصب حول لقاء السوبر الإفريقي المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة .

وأكد طاهر محمد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الأهلي يسعى إلى التتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، الغائب عن خزينة النادي منذ فترة طويلة ، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز سيضاف إلى سلسلة البطولات التي حققها الجيل الحالي من اللاعبين, وأن الجيل الحالي من اللاعبين يصنع تاريخا له داخل جدران المارد الأحمر ، والذي نجح في التتويج بدوري أبطال إفريقيا والحصول على برونزية مونديال العالم للأندية في العام الماضي .

الفريق يستعد بقوة لمباراة نهضة بركان

وتابع «طاهر» على أن الاهلي يستعد بكل قوة لمواجهة نهضة بركان، ويعلم أن الفريق المغربي من الفرق المميزة، إلا إن طموحات لاعبي «نادي القرن» ودوافعهم كبيرة من أجل حصد اللقب.

وأشار طاهر إلى أن الحضور الجماهيري في مباراة السوبر الإفريقي مؤثر بكل تأكيد ونقطة إيجابية ودفعة معنوية قوية للاعبين قبل مواجهة الفريق المغربي، وأنه يأمل في الاحتفال مع الجماهير باللقب.

أغلقنا ملف دوري الأبطال

وقال لاعب الأهلي إن الفريق أنهى الخطوة الأولى بنجاح من خلال التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز بالتعادل بهدف لكل فريق على استاد لوكاس موريبي في مباراة الإياب، ويسعي بكل قوة لإنجاز الخطوة الثانية وهي التتويج بكأس السوبر الإفريقي. واختتم طاهر محمد تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي لديه إصرار وعزيمة على الفوز بلقب السوبر الإفريقي، والاحتفال باللقب ورسم الفرحة على وجوه جماهيره.

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان

يذكر أن بعثة النادي الاهلي وصلت صباح اليوم للعاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمباراة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة