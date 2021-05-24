/632247/اتحاد-الكرة-يؤجل-مباراة-السوبر-المصري-بين-الأهلي-وطلائع-الجيش-لأجل-غير-مسمى

استقر اتحاد الكرة، على تأجيل مباراة السوبر المحلي بين النادي الأهلى وطلائع الجيش، التي كان مقررا لها يوم 1 يوليو المقبل، لأجل غير مسمي، بعد التعديلات التي طرأت علي جدول الدوري موخرا وخاصة في الجولات الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز, حيث تم الاتفاق على تعديل جدول مباريات الدوري الممتاز, حيث تم تأجيل مباريات الجولة ال 26 و27 و28.

سبب التأجيل

وجاء قرار التأجيل بعد عقد اللجنة التي تدير اتحاد الكرة اجتماعا مع المدير الفني للمنتخب الوطني الاول, كابتن حسام البدري, والمدير الفني للمنتخب الأولمبي, كابتن شوقي غريب, وتم الإتفاق على تأجيل مباريات بعض الجولات لإقامة برنامجي اعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة, بالإضافة إلى مراعاة فريق النادي الأهلي وفريق بيراميدز, حيث تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا, وصعد فريق بيراميدز ‘لى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وناقش الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري في اجتماعا بمقر إتحاد الكرة بالجبلاية مع جهازه الفني كافه تصورات المرحلة المقبلة , والإستعدادات الفنية الخاصة بالمنتخب وإستعراض كل المواقف والمواعيد والإلتزامات الواقعه علي عاتق الإتحاد والأندية بما يضمن إتاحة فرصة كبيرة لشكل إستعدادات المنتخب الوطني قبل خوض أجندة شهر سبتمبر القادم، كما تم توزيع المهام لمتابعة كل العناصر سواء المحلية أو المحترفين وحصر مواعيدهم المتفاوتة في كافه المسابقات.

وكان من المفترض أن يلعب اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش مطلع يوليو المقبل ولكن بسبب ارتباطات المنتخب المصري الدولية تم تأجيل المباراة لأجل غير مسمى .