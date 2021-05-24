/632248/سماء-سليمان-توافق-الرؤيتين-المصرية-والفرنسية-تجاه-قضايا-المنطقة-والقارة-الافريقية

نوهت الدكتورة سماء سليمان وكيلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن عن استقبال هيئة مكتب لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس النائب ريتشارد يونغ عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الفرنسي.

عمق العلاقات المصرية الفرنسية

و ذكرت أن الحديث تطرق الي عمق العلاقات المصرية الفرنسية وعن التوافق المصري الفرنسي حول قضايا المنطقة العربية وقضايا القارة الأفريقية.

وقد اتفق الجانبين على ضرورة حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين. كما اتفقا على ضرورة حل القضية الليبية سياسيا وليس عسكريا ولذا كان التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة وخروج القوات الأجنبية منها ورفض الاتفاقية الأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق السابقة.

كما أن هناك تأييد فرنسى للموقف المصري تجاه قضية سد النهضة وفق القانون الدولية وضرورة احترام المعاهدات الدولية.

وقد توافقت الرؤية المصرية والفرنسية حول ضرورة تحقيق التنمية المستدامة في دول القارة الأفريقية من خلال تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمار في القارة وفق أجندة أفريقيا ٢٠٦٣.