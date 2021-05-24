غدا.. الأوقاف تنظم ندوة حول تجديد الخطاب الدينى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين - إن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.

ويشارك فى الندوة كل من الدكتور عبدالله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ يسرى عزام إمام مسجد صلاح الدين.