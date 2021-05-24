جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين - إن الندوة تأتى فى إطار ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصرى، مشيرة إلى أن قناة النيل الثقافية ستنقل الندوة على الهواء مباشرة.
ويشارك فى الندوة كل من الدكتور عبدالله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ يسرى عزام إمام مسجد صلاح الدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. الأوقاف تنظم ندوة حول تجديد الخطاب الدينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.