عاجل.. امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - أعنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان النهائية الأساسية التى تنطلق فى شهر يوليو المقبل لطلاب الثانوية العامة، سوف تنعقد فى قرابة 2300 مدرسة مجهزة بخوادم مركزية وبنية تكنولوجية.





وأوضحت وزارة التعليم، أن طلاب المدارس الخاصة يؤدون الامتحانات فى المدارس الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية والتحتية. ومن المقرر أن يتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى منتصف يونيو المقبل، إذ من المقرر أن يتضمن جدول الامتحانات المواد الدراسية الأساسية، أما المواد غير المضافة للمجموع سوف تُسلم للطلاب للإجابة عنها فى المنزل وتسليمها للمدارس مرة أخرى.

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