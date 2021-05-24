قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه ينقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله، معبرا عن عمق العلاقات بين البلدين، حيث إنها تتسم بالتنسيق الوثيق.
وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدى، أن معاناة إنسانية تسببت بها المواجهة بين حماس وإسرائيل، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الأردن للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني، والإدارة الأمريكية الراهنة لها تصريحات من أجل العمل على حل الدولتين، وعلينا وضع الآليات اللازمة للتنسيق.
وتابع وزير الخارجية: "يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى.. ونريد وضع آليات مع الشركاء الدوليين سعيا لحل القضية الفلسطينية ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى: يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.