شكرى: يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه ينقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله، معبرا عن عمق العلاقات بين البلدين، حيث إنها تتسم بالتنسيق الوثيق.

وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدى، أن معاناة إنسانية تسببت بها المواجهة بين حماس وإسرائيل، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الأردن للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني، والإدارة الأمريكية الراهنة لها تصريحات من أجل العمل على حل الدولتين، وعلينا وضع الآليات اللازمة للتنسيق.

وتابع وزير الخارجية: "يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى.. ونريد وضع آليات مع الشركاء الدوليين سعيا لحل القضية الفلسطينية ".