الأهلى يضمن 14 مليون جنيه بعد الوصول لنصف نهائى أبطال أفريقيا

ضمن النادى الأهلى والفرق المتأهلة للدور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا الحصول على 875 ألف دولار من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضمن المنح والجوائز التى يمنحها كاف للأندية المتأهلة للأدوار النهائية.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، بمجموع المباراتين 3/1.

وقال موقع " le360 " سبورت المغربى، إن الأندية المتأهلة لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا هم الأهلى والوداد المغربى وكايزر تشيفز والترجى التونسى ضمنوا الحصول على 875 ألف دولار، أى ما يقرب من 14 مليون جنيه من الاتحاد الأفريقى.

وأشار الموقع إلى أن جوائز البطولة تمنح البطل 2.5 مليون دولار بينما يحصل صاحب المركز الثانى على 1.25 مليون دولار.

تأهل الترجي التونسي بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائرى بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز بلوزداد بهدفين نظيفين وهى نفس النتيجة التى انتهت عليها مباراة الإياب.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الذهاب ضد الترجي أحد يومى 18 أو 19 يونيو المقبل على ملعب رادس بتونس، بينما يلعب مباراة العودة أحد يومى 25 أو 26 من الشهر نفسه باستاد "الأهلي والسلام" بالقاهرة.