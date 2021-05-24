/632253/المطلوب-في-التقديم-للصف-الأول-الابتدائي-2021

بحث عدد كبير من الأمهات والآباء، عن طريقة تسجيل أطفالهم في المرحلة الابتدائية وخطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي. وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم فتح باب التقديم إلكترونيا أمام الطلاب اعتبارا من أول يونيو المقبل. ويجب الاشارة أن التسجيل سوف يستمر حتى نهاية شهر يونيو القادم.

اوراق التقديم للصف الاول الابتدائي:

أربع صور شخصية الطالب. شهادة الميلاد الخاصة بالطفل ويفضل ان تكون حديثة. يجب الحصول على عدة دمغات من التأمين الصحي. تقديم صورة من الرقم القومي الخاص بالأم والاب. تقديم اورق العمل الخاصة بالأم والأب. تقديم صورة التقديم الالكتروني الذي يكون فيه مرشح ثلاث من المدراس المختلفة. تقديم وصل من الغاز أو وصل من الكهرباء. يتم مزج جميع الأوراق مع بعضها في ملف جديد وتقديمه بكل سهولة.

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي:

الدخول إلى الرابط حتى يمكنه التقديم بكل سهولة https://parent.emis.gov.eg/

يقوم ولي الامر الخاص بالطالب بكتابة كافة البيانات الخاصة به وبالطالب في الخانات الذي ستتواجد أمامه عند التقديم. عمر الطفل من سن ٦ سنوات حتى سن ٩ سنوات لا يقل ولا يزيد عن ذلك. جميع الطلاب الذي لديهم قيد في أحدي رياض الاطفال الخاصة بالمدراس سوف يتم إجباريا ادخلهم للصف الاول الابتدائي.

شوقي: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة2021

وأضاف شوقي في تصريحات له، أنه سيتم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعقد الامتحانات حيث يسمح لأي طالب بأخذ الكتاب المدرسي للجنة الامتحانية، دون كتابة أي معلومات عليه.

كما أن جدول الامتحانات سيتم الإعلان عنه خلال أيام.

الاستعدادات المكثفة للامتحانات التجريبية

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات الاستعدادات المكثفة لعقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 خلال مايو الحالي.

وأوضحت المديريات أنه سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتخصيص فرق تطوير تكنولوجي في جميع المدارس لتقديم الدعم الكامل للطلاب.