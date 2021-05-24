/632266/حقيقة-رصد-سلالات-جديدة-لكورونا-في-مصر-وانخفاض-الأعداد-في-هذا-الموعد

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن رصد سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر.

وتواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرصد أي سلالات جديدة من فيروس كورونا المتحور داخل مصر.

برنامج لرصد الأوبئة

كما شددت على امتلاك مصر برنامج لرصد للأوبئة يختص بتتبع كافة الأمراض الوبائية ومعدلات انتشارها، وفي حال ظهور أي مرض معدي أو سلالة جديدة لفيروس كورونا سيتم الكشف عن الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.

وأشارت إلى حرص الوزارة على عمل تتبع جيني لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية لمنع دخوله للبلاد، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وبحث أية إجراءات ضرورية لمواجهة انتشاره.

عدم الانسياق وراء تلك الشائعات

وناشدت جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

كما يتم نشر فرق للتواصل المجتمعي بمختلف محافظات الجمهورية لتكثيف حملات التوعية الصحية بفيروس كورونا المستجد للمواطنين، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، والمقاهي، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى.

التوعية الصحية للمواطنين

ويتم تقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

ويتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان وضرورة المشاركة والاستفادة منها مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، مع توزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل الكمامات، الكحول.

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا

بينما توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الفترة الحالية تكون عالية جدًا، حيث أن كثيرًا من الحالات تكون ما بين البسيطة إلى المتوسطة، ونسبة الوفيات تكون في الحالات الشديدة أو الشديدة جدًا.

توقعات بانخفاض أعداد المصابين بكورونا

مشيرًا إلى أن هناك توقعات بانخفاض أعداد المصابين بكورونا خلال الفترة القادمة، متوقعا بدء الانخفاض من الأسبوع المقبل.

وأضاف تاج الدين، أن الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الماضية بدأ يؤتي ثماره في احتمالية انخفاض أعداد المصابين بكورونا خاصة الحالات الحادة أو الشديدة.