/632250/أحمد-مقلد-مصر-منارة-للإعمار-والتنمية-لكل-الدول-وليس-فلسطين-فقط-فيديو

وأعلن النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دعمه وتأييده، لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي،فى اطلاق مبادرة لإعمار غزه ،بتخصيص 50مليون دولار ،وبمشاركة شركات مصرية متخصصة،مؤكدا أن مصر هي منارة التنمية والاعمار ،ليس فقط لفلسطين ولكن لكل الدول العربية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، أن القيادة السايسية وما قدمته من دعم للأشقاء الفلسطينيين،يعبر عن انحياز الشعب المصري على أرض الواقع للقضية الفلسطينية ،بعيد عن الشعارات الحنجورية والمزايدات، لافتا إلى أن الفعل السياسي والأمني والجيو سياسي جاء افعال لااقوال ، مؤكدا ان مصر قدمت العديد من الشهداء ،فضلا عن الدعم المالي،منذ بداية القضية لأكثر من 70 عام.

كفاح الشعب الفلسطيني

تقدم النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بتحية شكر واحترام واعزاز، للشعب الفلسطيني،اللذين وصفهم ياسر عرفات أنهم "شعبا جبارين"،للدفاع عن مقدرات الأمة فى أرض فلسطين المحتلة، لافتا إلى أن منذ اليوم الأول من بدء الانتهاكات والدولة المصرية حاضرة وبقوة داخل العمق الفلسطيني.

أقرا ايضا: ئيس دينية النواب يستعرض تقرير قانون الوقف الخيري أمام البرلمان

وتوجه النائب احمد مقلد عضو مجلس النواب، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية على هذا الانحياز الواضح،للقضية الفلسطينية على أرض الواقع