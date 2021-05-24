/632251/بعثة-الأهلي-تجري-مسحة-طبية--استعدادا-لمباراة-السوبرالإفريقي-أمام-نهضة-بركان

أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية فور وصولها إلى فندق الإقامة في قطر قبل الدخول في فقاعة طبية؛ استعدادا لمباراة نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

رحلة شاقة يتخللها ترانزيت

ووصلت بعثة الأهلى مطار الدوحة، في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة شاقة استغرقت قرابة11 ساعة من مطار جوهانسبرج في جنوب إفريقيا، ثم التوقف «ترانزيت» في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل مواصلة الرحلة إلى قطر.

وغادرت بعثة الأهلي مطار جوهانسبرج ظهر أمس الأحد، بعد خوض مباراة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والتي تأهل الفريق من خلالها إلى الدور نصف النهائي في البطولة، بعد الفوز في مجموع اللقاءين؛ «الذهاب والعودة» بنتيجة3-1.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي بطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا على حساب نادي الزمالك بنتيجة 2/1, بينما تأهل فريق نهضة بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب فريق بيراميدز.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي لم يفز بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014, ويحتل نهضة بركان المركز التاسع في الدوري المغربي بـ 23 نقطة من 18 مباراة, وكان النادي الأهلي قد خسرالسوبر الإفريقي عام 2015 حينما خسر مباراة النهائي أمام نادي وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح وكان الأهلي حينها بطلا للكونفيدرالية الإفريقية بعدما فاز على سيوي سبور الإيفواري بهدف عماد متعب الشهير في الدقائق الخيرة ليحسم النادي الأهلي اللقب الأول للأندية المصرية في بطولة اكونفيدرالية , بينما كان وفاق سطيف الجزائري بطلا لدوري ابطال إفريقيا في إنجاز تاريخي للنادي الجزائري .

قائمة الأهلي

وتضم قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان في السوبر الإفريقي كلا من:

محمد الشناوي , علي لطفي , حمزه علاء ,ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.