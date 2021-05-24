/632252/آية-مدني-توجيهات-السيسي-بتفقد-مشروع-السد-التنزاني-يؤكد-دعم-مصر-للتنمية-في-أفريقيا
قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس السيسي لوزير الإسكان بتفقد الأعمال في سد جيوليوس نيريري التنزاني لتوليد الطاقة الكهربائية الذي ينفذه تحالف مصري مكون من شركتي" المقاولين العرب والسويدي إلكتريك"، يؤكد أن مصر تولي اهتمام كبير للأشقاء الأفارقة وأنها داعم رئيسي وكبير في أعمال التنمية التي تتم في البلاد الأفريقية.
جهود كبيرة للانتهاء من المشروع
وأعربت "مدني" في بيان لها، عن تقديرها الشديد وتحيتها لكل العاملين في التحالف المصري المنفذ للمشروع، الذين يبذلون جهود كبيره من أجل الإنتهاء من المشروع على أكمل وجه في ظل جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع.
وكان وزير الاسكان قد زار أول أمس، تنزانيا، بتوجيه من الرئيس السيسي للوقوف حول ما تم انجازه في مشروع السد التنزاني لتوليد الطاقة الكهربائية، الذي يتم تنفيذه بجهود مصرية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تحويل مجرى النهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آية مدني: توجيهات السيسي بتفقد مشروع السد التنزاني يؤكد دعم مصر للتنمية في أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.