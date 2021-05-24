/632252/آية-مدني-توجيهات-السيسي-بتفقد-مشروع-السد-التنزاني-يؤكد-دعم-مصر-للتنمية-في-أفريقيا

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توجيهات الرئيس السيسي لوزير الإسكان بتفقد الأعمال في سد جيوليوس نيريري التنزاني لتوليد الطاقة الكهربائية الذي ينفذه تحالف مصري مكون من شركتي" المقاولين العرب والسويدي إلكتريك"، يؤكد أن مصر تولي اهتمام كبير للأشقاء الأفارقة وأنها داعم رئيسي وكبير في أعمال التنمية التي تتم في البلاد الأفريقية.

جهود كبيرة للانتهاء من المشروع

وأعربت "مدني" في بيان لها، عن تقديرها الشديد وتحيتها لكل العاملين في التحالف المصري المنفذ للمشروع، الذين يبذلون جهود كبيره من أجل الإنتهاء من المشروع على أكمل وجه في ظل جائحة كورونا التي تهدد العالم أجمع.

وكان وزير الاسكان قد زار أول أمس، تنزانيا، بتوجيه من الرئيس السيسي للوقوف حول ما تم انجازه في مشروع السد التنزاني لتوليد الطاقة الكهربائية، الذي يتم تنفيذه بجهود مصرية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تحويل مجرى النهر.