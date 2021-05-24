هشام الجاهل: الفطر الأسود يثير البلبلة.. ولابد من رد مقنع من الصحة

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طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطمأنة المواطن المصرى بشأن ما يثار حول ظهور وانتشار وباء الفطر الأسود فى مصر، وظهور حالات إصابة به.

الفطر الأسود

وأشار عضو مجلس النواب،خلال البيان الصادر له، إلى أن مرض الفطر الاسود أصبح يثير بلبلة لدى بعض المواطنين ،خصوصا فى ظل غياب الشفافية عن اعراض المرض وطرق الوقاية منه وأيضا الأماكن التى يتجه اليها المواطن المصرى للتأكد من خلوه من هذا المرض من عدمه.

فيروس كورونا

وطالب النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بحملة توعية بشأن هذا المرض وطرق الوقاية وطريقة ،وطريقة مواجهته، لاسيما وان هناك اعراض متشابه بينه وبين فيروس كورونا، كما طالب المواطنين الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

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وتجدر الاشارة إلى أن البرلمان أحال 4 قرارات من رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليونيورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

الموافقة على اتفاقية بين مصر والولايات المتحدة

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021بشأن الموافقة علىاتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية،الموقعةفي الكويت بتاريخ 27/1/2021.