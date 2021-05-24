/632259/صالح-جمعه-يغادر-المستشفى-بعد-تعافيه-من-الإصابة

غادر صالح جمعه لاعب النادي الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي المستشفى وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به صباح اليوم أدت لدخوله المستشفى .

ونشر عبدالرحمن جمعة ناشئ نادي الزمالك و شقيق اللاعب صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، صورة للأخير راقدًا في المستشفى، مصحوبا بدعاء متمنيا له الشفاء.

وكان صالح جمعه قد تعرض لوعكه صحية مساء امس الأحد نتج على إثرها دخوله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم داخل المستشفى وصرح مصدر رفض الكشف عن هويته في تصريحات صحفية أن صالح جمعه تعرض لآلام في المعدة مساء الأحد الماضي نتج عن إثرها دخول اللاعب للمستشفى لتلقي العلاج.

وتابع تصريحاته قائلا : " التشخيص المبدئي لحاله صالح جمعه هو أن هناك اشتباه في الزائدة الدودية، ولكن الطاقم الطبي اكتشف أنها مجرد آلام في المعدة فقط ". واختتم: "صالح جمعة أصبح بحالة جيدة وخرج من المستشفى وعاد لمنزله".

موعد مباراة سيراميكا القادمة

ومن المقرر أن يعود اللاعب للانتظام في تدريبات مع فريقه سيراميكا كليوباترا في الأيام المقبلة استعدادا للمباراة القادمة من الدوري الممصري الممتاز أمام نادي انبي ضمن مباريات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبلة على ستاد بترو سبورت