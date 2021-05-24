علاء عابد يدعوا النواب التبرع لصالح صندوق الوقف الخيرى: «سُنة حسنه»

/632263/علاء-عابد-يدعوا-النواب-التبرع-لصالح-صندوق-الوقف-الخيرى-سنة-حسنه

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى يعد بمثابة سُنه حسنه يقرها المجلس النيابي، وقد تستمر لسنوات أو عقود.

صندوق الوقف الخيري

ودعا النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، جميع النواب للمشاركة الفاعلة في الصندوق، و إخراج جزء من الأموال لصالح صندوق الوقف الخيري الوقف، لاسيما وأنه يعيد للمصريين ويضمن لهم استثمار اموالهم أو العقارات بشكل أو أخر للشعب المصري، أو في خدمته من خلال مشروعات تنموية واجتماعية، وكما يحسن الصندوق إدارة الأموال.

الخطاب الوسطي

ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، التحية والشكر للنائب الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعه، لتبنيهم الخطاب الوسطي المستنير وقبول الآخر.

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جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

فلسفة القانون

وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” علي أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.