وزير الأوقاف: عائدات أرباح الوقف العام بلغ مليار و540 مليون جنيه.

/632264/وزير-الأوقاف-عايدات-ارباح-الوقف-العام-بلغ-مليار-و540-مليون-جنيه
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: منذ تولي مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه.
وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، أن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه.
وزير الأوقاف: تجاوزنا المبلغ المحدد ومتوقع الزيادة
وأشار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إلى أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه.
وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن هذه الأموال بصفر فوائد، موضحا أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يوفر أمرين أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلا عن إتاحة الاستثمار في هذه الأموال.
وأعلن المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون في مبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وزير الأوقاف: وجهنا 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية لأهالى غزة
وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة.
وأوضح أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، مشيرا إلى أن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيا.
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