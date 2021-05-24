وزير الأوقاف: عائدات أرباح الوقف العام بلغ مليار و540 مليون جنيه.

/632264/وزير-الأوقاف-عايدات-ارباح-الوقف-العام-بلغ-مليار-و540-مليون-جنيه

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: منذ تولي مهام الوزارة بلغ إجمالي ما توفر من عائدات الوقف والصناديق الأخرى أقل من 90 مليون جنيه.

وأكد وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، أن إجمالي عائدات الوقف العام الماضي 400 مليون جنيه، بينما تم تحقيق عائدات أرباح بنحو مليار و540 مليون جنيه.

وزير الأوقاف: تجاوزنا المبلغ المحدد ومتوقع الزيادة

وأشار وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إلى أن هذا العام تجاوزنا المبلغ ومتوقع زيادة لا تقل عن 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه ترتب على هذا الفائض وجود مرحل إلى العام المالي المقبل نحو مليار و800 مليون جنيه.

وأكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن هذه الأموال بصفر فوائد، موضحا أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، يوفر أمرين أولهما عدم وجود استقطاع من هذه الأموال من وفر هذه الصناديق، فضلا عن إتاحة الاستثمار في هذه الأموال.

وأعلن المساهمة في العديد من الخدمات المجتمعية، مشيرا إلى أنه في آخر 6 سنوات تم إنفاق مليار و600 مليون جنيه، منها 100 مليون في مبادرة حياة كريمة في 5 محافظة، فضلا عن دعم التعليم 175 مليون جنيه، و50 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وزير الأوقاف: وجهنا 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية لأهالى غزة

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، أنه تم توجيه 50 مليون جنيه لتوفير أدوية ومستلزمات طبية وسلع غذائية لأهالي غزة.

وأوضح أن إنشاء صندوق الوقف الخيري، الهدف منه أن يكون هناك رقابة أعلى، مشيرا إلى أن الصندوق لا علاقة لهم بهيئة الأوقاف أو أصول الوقف نهائيا.