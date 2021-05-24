المندوه يؤكد:هدفنا اجتياز الأزمة المالية ولم نتفاوض مع ميدو

/632265/المندوه-يؤكدهدفنا-اجتياز-الأزمة-المالية-ولم-نتفاوض-مع-ميدو
نفى حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، أنهم لم يناقشوا خلال اجتماع اللجنة تعيين لجنة للكرة أو الاستعانة بخدمات أحمد حسام "ميدو" لاعب الفريق الأبيض السابق لكي يأخذ منصب مدير لجنة الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة .
وقال المندوه في تصريحات إذاعية أن الهدف الاساسي للجنة المؤقتة التي تم تعينها لنادي الزمالك هو اجتياز الأزمة المالية وتوفير موارد مادية وإحداث إصلاح إداري في المنظومة كلها, وأنها جاءت لاستكمال المرحلة لحين عقد انتخابات", واستكمل : " ملف الكرة من أهم الملفات إن لم يكن أهمها، تحدثنا فيه بشكل مفصل خلال جلستنا، لكن حسين السيد (عضو اللجنة) أكثر دراية مني في هذا الملف، لكن لم نتطرق لنقطة وجود لجنة كرة أو الاعتماد على ميدو".
المندوه يؤكد وقوع الزمالك في أزمة مالية
وتابع: "ليس هناك ما يمنع أن يساعد البعض النادي ماديا لكن لابد من وجود إدارة جيدة". وواصل: "عقدنا كلجنة اجتماع مطول أمس الأحد، وغدا سنعقد اجتماعا آخر، المشكلة واضحة وبدأنا وضع حلول والفترة المقبلة ستظهر البشاير". وتحدث على إقامة الانتخابات في موعدها قائلا: "جئنا لمدة ٦ أشهر فقط لحين إجراء الانتخابات، ولكن مع تطورات جائحة كورونا سنرى ما سيحدث". وتمنى التوفيق لنادي الزمالك في مباراته ضد المصري,اليوم, الإثنين.
وأتم: "أثرنا الكثير من النقاط حول تجديد عقود اللاعبين والمستحقات، وضعنا جدول زمني لأولويات النادي ونقوم بدراسة كافة الأمور بشكل جيد".
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