النائب أيمن أبو العلا: الوقف الخيرى قاطرة للتكافل والتعاون المجتمعى

جدة - نرمين السيد - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، مشيرا إلى أن الوقف الخيرى، يعد قاطرة للتكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.

واستشهد أبو العلا فى كلمته بالجلسة، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل فى أحد المؤتمرات، بشأن وقف الأميرة فاطمة إسماعيل ابنه الخديوى إسماعيل، 200 فدان لصالح إنشاء جامعة القاهرة، وأصبحت الجامعة رائدة فى التعليم، حيث لم تكن مجرد صدقة جارية فقط، بل أصبحت منبرًا تعليميًا يقدم علما ينتفع به الجميع.

وأضاف النائب أيمن أبو العلا، من المهم أن نضع فى الاعتبار أهمية فكرة الوقف الخيرى، والتى ساعدت فى إنشاء الكتاتيب، مشيرا إلى أن الغرب أيضا استغلوا فكرة الوقف أفضل استغلال أيضا.

وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيرى”.

وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيرى” على أن أولى المشرع الدستورى لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.

ونص تقرير اللجنة، على أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِى إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة فى الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيرى، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز فى تنمية المجتمع.