العاهل الأردنى يشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أشاد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بالجهود التى بذلتها مصر وصولًا إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على تكثيف الجهود بهدف تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.





وطلب العاهل الأردنى خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، بالعاصمة بعمان، نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس السيسى إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثانى، كما جدَّد التهنئة للعاهل الأردنى بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، مع التأكيد على خصوصية العلاقات الثنائية المشتركة فى شتَّى مجالاتها.

وأعرب شكرى عن اعتزاز القاهرة بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية، والتطلع إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء مُستجدات القضية الفلسطينية فى أعقاب التطورات الأخيرة، إذ أعرب الوزير شكرى عن تقدير مصر الكامل لدور الأردن فى حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس من منطلق الوصاية الهاشمية.

وأكد وزير الخارجية استمرار مصر فى التنسيق والتشاور مع الأشقاء فى الأردن حيال القضية الفلسطينية.

وأشار الوزير شكرى إلى أن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وملف إعادة الإعمار على ضوء المُبادرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، وذلك دون إغفال جوهر القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المُناخ المواتى لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالى، وصولًا إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تجدُّد المواجهات مستقبلًا ويُرسخ ركائز السلم والاستقرار فى المنطقة.