سامح شكرى لـ عاهل الأردن: مصر تقدر دوركم فى حماية المقدسات الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكرى نقل خلال اللقاء تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثانى، كما جدَّد التهنئة بمناسبة الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية، مع التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الأردنية فى شتَّى مجالاتها، ومُعربًا عن اعتزاز القاهرة بالمستوى المتميز الذى وصلت إليه العلاقات الثنائية، والتطلع إلى الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يُلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقد تناول اللقاء مُستجدات القضية الفلسطينية فى أعقاب التطورات الأخيرة، حيث أعرب الوزير شكرى عن تقدير مصر الكامل لدور الأردن فى حماية المُقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس من منطلق الوصاية الهاشمية، مؤكدًا استمرار مصر فى التنسيق والتشاور مع الأشقاء فى الأردن حيال القضية الفلسطينية.

كما أشار الوزير شكرى إلى أن الأولوية الحالية تنصب على تثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وملف إعادة الإعمار على ضوء المُبادرة التى أعلن عنها رئيس الجمهورية؛ وذلك دون إغفال جوهر القضية الفلسطينية، عبر ضرورة العمل على توافر الإرادة السياسية اللازمة وخلق المُناخ المواتى لإحياء عملية السلام، والتعويل على مختلف الجهود الدولية لتحريك الجمود الحالى، وصولًا إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحول دون تجدُّد المواجهات مستقبلًا ويُرسخ ركائز السلم والاستقرار فى المنطقة.

من جانبه، طلب العاهل الأردنى نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، مُثنيًا على الجهود التى بذلتها مصر وصولًا إلى وقف إطلاق النار، والتأكيد على تطابق وجهات النظر بين البلدين حيال القضية الفلسطينية، وضرورة العمل على تكثيف الجهود بهدف تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.