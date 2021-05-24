وكيل النواب يطالب بخطة للترويج لصندوق الوقف الخيرى

جدة - نرمين السيد - طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للترويج لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، بما يحفز المواطنين على إخراج جزء من الأموال لصالح الوقف.





وأكد أبو العينين، فى كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، أن مشروع القانون يعمل على حوكمة أموال الوقف.

وتسائل: "الأصول الموجودة فى الأوقاف هل سيتم نقل بعضها أو جزء منها؟"، مشيرًا إلى أنه فى بعض الحالات يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، متسائلا: ماذا عن ضريبة القيمة المضافة لم يقوم بعمليات الوقف؟

وأكد وكيل البرلمان أهمية مشروع القانون، خصوصًا أن هناك العديد من المؤسسات الكبرى مثل مستشفيات قصر العينى، وجامعة القاهرة وغيرها وهى أرض أوقاف، لافتًا إلى أن القضية الأهم وهى كيفية تحفيز المواطنين فى الدفع بأموالهم بمشروعات تنموية لصالح الوقف الخيرى.