عاجل.. وزير الخارجية يتوجّه إلى مدينة رام الله

جدة - نرمين السيد - يغادر وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، العاصمة الأردنية عَمّان متوجهًا إلى مدينة رام الله، تأكيدًا للموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود، حيث سيستقبله الرئيس الفلسطينى محمود عباس.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الوزير شكرى تأتى فى إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط فى المسار التفاوضى سعيًا لإحياء عملية السلام التى تُفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية. كما تستهدف الزيارة مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطينى والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة وتوفير الدعم التنموى لسائر الأراضى الفلسطينية؛ وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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