إصدار التطبيق الإلكترونى «اتكلم عربى» وإتاحته على نظامى أندرويد وIOS

جدة - نرمين السيد - يقدم التطبيق الإلكترونى للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، الذى قامت بإنتاجه بالكامل شركة نهضة مصر للنشر، محتوى تعليميًا شيقًا لتعليم الأطفال اللغة العربية إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا، حيث يقدم مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغانى تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا فى إطار ممتع وجذاب.





وتمت إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء الـ آندرويد أو الـ IOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالى:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems وعلى Apple ستور عبر الرابط التالى:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1.%D8%A8%D9%8A/id1475084050

وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق التى تستهدف الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، من خلال تقديم محتوى يتناسب مع هذه الفئة العمرية وتعليمهم مهارات اللغة الأربعة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة، بالإضافة إلى تعليمهم حروف اللغة العربية كافة وتقديم مئات الكلمات العربية الشائعة ومساعدتهم فى تكوين جمل مختلفة، كل ذلك من خلال قصص وأغان وفيديوهات وأنشطة تفاعلية.

هذا ويأخذ التطبيق مستخدميه فى رحلة شيقة داخل محافظات ومناطق مصر المشهورة بدءا بالنوبة ومرورا بسيناء والقاهرة والجيزة والدلتا والإسكندرية تقدم للأطفال أهم معالم تلك المناطق من دير سانت كاثرين إلى الأهرامات والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المناطق الهامة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تطوير وتقديم المحتوى وفقا لأفضل الطرق التعليمية العلمية وهى المعروفة بنظرية "منحنى النسيان" والتى تعتمد على تكرار الكلمات والحروف بعدد مرات معينة، وفى أوقات محددة حتى يتم استيعابها من قبل الأطفال وتبقى فى ذاكرتهم.

كما تم استخدام أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم فى تطوير التطبيق مثل استخدام مفهوم التحفيز أو الـ Gamification والذى يضمن تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية للأطفال من خلال وجود الألعاب والمسابقات مع فرصة تجميع النقاط والحصول على الجوائز، ويعتمد أيضا التطبيق بالأساس على استخدام الذكاء الاصطناعى Artificial Intelligence والذى يضمن تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لكل طفل على حدة، ومن ثم العمل على تقويتها من خلال إعادة المحتوى وتقديم المزيد من التدريبات.

ومن المخطط أن يشمل التطبيق المراحل العمرية المختلفة ليستهدف الأعمار من سن 6 إلى 9 سنوات كمرحلة ثانية ومن سن 9 الى 12 سنة كمرحلة ثالثة.