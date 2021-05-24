عباس يستقبل وزير الخارجية بمقر الرئاسة برام الله

‏استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الإثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله. وعبر ‎شكري عن مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ويناقش شكرى مع الرئيس عباس سبل إعادة إحياء مسار السلام وتقديم الدعم والمساندة اللازميّن للشعب الفلسطيني الشقيق.

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