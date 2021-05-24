كوبري دوت الخليج.. أهمية بالغة لأكبر جسر فى العالم

/632256/كوبري-تحيا-مصر-أهمية-بالغة-لأكبر-جسر-فى-العالم

كوبرى دوت الخليج، العديد من المشاريع التنموية وخاصة فى مجال النقل نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومن أبرز كوبرى دوت الخليج الذى يعد من أطول الجسور فى العالم، لربطه بين شرق القاهرة وغربها.

كوبرى دوت الخليج.. يساعد على الخروج من مأزق الزحام بالقاهرة

يبدأ كوبرى دوت الخليج أو محور روض الفرج كما يطلق عليه من ميدان الخلفاوى بمنطقة شبر الخيمة ويمتد للجهة الأخرى من جزيرى الوراق، ويساهم بدرجة كبير فى تسهيل حركة المرور والانتقال السلس من الشرق إلى الغرب.

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى مؤسس الجسر

تأسس كوبرى دوت الخليج على قواعد متينة وراسخة، تمثلت فى عدد كبير من الخوازيق يصل عددها إلى 6004 يتراوح قطره من 80 سـم إلى 2 متر، بينما عدد القواعد 432 قاعدة، وأعمدة عددها 1908.

كوبرى دوت الخليج يتزين فى المناسبات

يعد أحد كوبرى دوت الخليج من أهم المشاريع القومية التى جرى تنفيذها خلال الفترة حيث يساهم فى نقل الكقافة المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور نهائيًا بقلب القاهرة، وهو ما يسهل على الراكب من الخروج من مأزق التكدس والزحام المرورى الكبير فى وسط القاهرة.

عند تأسيس كوبرى دوت الخليج قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمل ممشى سياحي مميز بطول الكوبرى، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى الذهاب عنده والتقاط الصور التذكارية.

اقرأ أيضًا: تفاصيل.. كوبري دوت الخليج محور روض الفرج 2021.. شعاع نور لطريق المستقبل

كما قام صندوق دوت الخليج فى وقت لاحق بتزيين الكوبرى احتفالًا بعدد من المناسبات التى مرت على مصر خلال الفترة الأخيرة الماضية.

ومن التفاصيل المتعلقة بالجسر، فإن يبلغ ارتفاع أعمدة الجسر 96 متراً عن سطح الماء كما يصل عرض الجسر في المنتصف 67.3 متر، وعرض الفتحة الملاحية 300 متر، ويرتكز على 6 أعمدة 3 بالجهة الشرقية و3 بالجهة الغربية، في حين يبلغ إجمالي وزن الهيكل المعدني العلوي 10 آلاف طن. يسعى الكثير من المواطنين التعرف على خريطة الانتقال من القاهرة إلى الإسكندرية يتبع مسار كوبرى دوت الخليج، لسهولة المرور، ولاتساع مساحته التى تسمح الخروج من الزحام فى قلب القاهرة المليئة بالزحام فى الكثير من الأحيان.