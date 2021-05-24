/632275/وزير-الخارجية-يلتقي-أبو-مازن-ويؤكد-الموقف-المصري-الداعم-للقضية-الفلسطينية

غادر وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، العاصمة الأردنية عمان متوجهًا إلى مدينة رام الله، تأكيدًا للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود.

وأكد شكري خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني، مواصلة القاهرة لتقديم الدعم والمساندة اللازمين للشعب الفلسطيني.

تحركات مصرية للبناء على وقف إطلاق النار

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن زيارة الوزير شكري تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيًا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية.

كما تستهدف الزيارة مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين.

شكري مع نظيره الأردني

بحث وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الاثنين، في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مستجدات القضية الفلسطينية والطرق الكفيلة لإحياء عملية السلام.

معاناة إنسانية تسببت بها إسرائيل

وقال سامح شكرى، إنه ينقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الملك عبد الله، معبرا عن عمق العلاقات بين البلدين، حيث إنها تتسم بالتنسيق الوثيق.

وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدى، أن معاناة إنسانية تسببت بها المواجهة بين حماس وإسرائيل، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع الأردن للمحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني، والإدارة الأمريكية الراهنة لها تصريحات من أجل العمل على حل الدولتين، وعلينا وضع الآليات اللازمة للتنسيق.

وتابع وزير الخارجية: "يجب تفعيل حل الدولتين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطينى.. ونريد وضع آليات مع الشركاء الدوليين سعيا لحل القضية الفلسطينية".

وتحدث سامح شكري، عن ضرورة التصدي للممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض العملية السلمية.

بلورة موقف فاعل في مواجهة موقف إسرائيل

ونقلًا عن وزارة الخارجية الأردنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صباح الاثنين، يأتي لقاء الوزيرين للتأكيد على أهمية استمرار التواصل مع المجتمع الدولي لبلورة موقف فاعل في مواجهة هذه الممارسات وتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة.