/632258/أحمد-زيدان-يتقدم-بطلب-بشأن-استغلال-مركز-التكوين-المهني-لتأهيل-الشباب

تقدم النائب احمد زيدان ،وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،بطلب لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بشأن استغلال مركز التكوين المهني المتواجد في شارع جسر البحر بمنطقة المبيضة، ليصبح مركز لتأهيل الشباب وتدريبهم على الحرف اليدوية من أجل توفير فرص عمل للشباب.

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس النواببرئاسة المستشار الدكتورحنفي الجبالي،احال 4 قرارات من رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

اقرا ايضا :رئيس دينية النواب يستعرض تقرير قانون الوقف الخيري أمام البرلمان

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

مصر وبنك التنمية الافريقي

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية،الموقعةفي الكويت بتاريخ 27/1/2021.