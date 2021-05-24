/632260/عبد-الفضيل-عياد-مكتسبات-الدولة-الاقتصادية-يدفعها-لاستكمال-مسيرة-التنمية

ثمن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير مؤسسات التصنيف الدولية، التي تؤكد اعتبار مصر من أفضل الدول فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم «الجائحة»، مُشيرًا إلى أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأت فيها خلال السنوات الماضية ولازالت قائمة حتى الأن.

تعزيز البنية الاقتصادية للدولة

وأشار النائب عبد الفضيل عياد ، خلال البيان الصادر له، إلى أن تعزيز البنية الاقتصادية للدولة يُساهم بشكل كبير في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، وهذا ما يؤكد على نجاح الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومى.

اقرا ايضا :النائب أيمن أبو العلا: الوقف الخيرى قاطرة للتكافل والتعاون المجتمعى

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عبد الفضيل عياد، إن مصر تعاملت بكل حرفية مع أزمة فيروس كورونا، وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية حيث تعتبر مصر واحدة من أهم وأقوى الاقتصاديات خلال تعاملاتها مع أزمة كورونا، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات والمشروعات الضخمة التي قامت بها الدولة فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لافتًا إلى أنه يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.