/632269/اتكلم-عربي-إصدار-تطبيق-إلكتروني-وإتاحته-على-نظامي-أندرويد-وIOS

أطلق تطبيق "اتكلم عربي"، والذي يستخدم أحدث مفاهيم ووسائل تكنولوجيا التعليم ليلائم أطفالنا وأبناءنا في الخارج.

ويقدم التطبيق الإلكتروني للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، الذي قامت بإنتاجه بالكامل شركة نهضة مصر للنشر، محتوى تعليميًا شيقًا لتعليم الأطفال اللغة العربية إلى جانب تقديم تجربة معايشة متكاملة لثقافتنا المصرية وعاداتنا وتقاليدنا.

ويقدم التطبيق، مواقف حياتية مختلفة عبر القصص والأغاني تهدف لخلق معايشة متكاملة تقدم عاداتنا وتقاليدنا في إطار ممتع وجذاب.

إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف

وتمت إتاحة التطبيق على كافة أنواع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء الـ آندرويد أو الـ IOS، فهو متوفر الآن على جوجل ستور عبر الرابط التالي:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nahdetmisr.flutter_ems

وعلى Apple ستور عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/id1475084050

إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق

وتم إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق التي تستهدف الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، من خلال تقديم محتوى يتناسب مع هذه الفئة العمرية وتعليمهم مهارات اللغة الأربعة من استماع وتحدث وقراءة وكتابة.

ويقدم التطبيق كافة هذه الأشياء بالإضافة إلى تعليمهم حروف اللغة العربية كافة وتقديم مئات الكلمات العربية الشائعة ومساعدتهم في تكوين جمل مختلفة، كل ذلك من خلال قصص وأغان وفيديوهات وأنشطة تفاعلية.

رحلة شيقة داخل مناطق مصر المشهورة

ويأخذ التطبيق مستخدميه في رحلة شيقة داخل محافظات ومناطق مصر المشهورة بدءا بالنوبة ومرورا بسيناء والقاهرة والجيزة والدلتا والإسكندرية تقدم للأطفال أهم معالم تلك المناطق من دير سانت كاثرين إلى الأهرامات والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المناطق الهامة.

استخدام أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم

وتم استخدام أحدث وسائل ومفاهيم تكنولوجيا التعليم في تطوير التطبيق مثل استخدام مفهوم التحفيز أو الـ Gamification والذي يضمن تجربة تعليمية تفاعلية ومسلية للأطفال من خلال وجود الألعاب والمسابقات مع فرصة تجميع النقاط والحصول على الجوائز.

يشمل المراحل العمرية المختلفة

ويعتمد التطبيق بالأساس على استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence والذي يضمن تجربة تعليمية فردية لكل طفل من خلال تحديد مستواه ونقاط القوة والضعف لكل طفل على حدة، والعمل على تقويتها من خلال إعادة المحتوى وتقديم المزيد من التدريبات.

ومن المخطط أن يشمل التطبيق المراحل العمرية المختلفة ليستهدف الأعمار من سن 6 إلى 9 سنوات كمرحلة ثانية ومن سن 9 الى 12 سنة كمرحلة ثالثة.