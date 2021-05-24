/632270/رسميا-وسط-غياب-مدريدي-تام-انريكي-يعلن-قائمة-إسبانيا-استعدادا-لليورو

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا منذ قليل قائمة لاعبيه الـ24 التي ستشارك في يورو 2020 التي تنطلق في مطلع يونيو المقبل في 11 مدينة أوروبية.

وشهدت القائمة، التي أعلنها المدرب لويس إنريكي، مفاجآت عديدة أبرزها استبعاد كل لاعبي ريال مدريد الإسبان من الإنضمام للمنتخب وعلى رأسهم المدافع المخضرم سيرخيو راموس قائد الفريق وذلك بسبب الأداء الباهت الذي قدمه الفريق طوال هذا الموسم وخروجهم بموسم صفري .

غيابات بالجملة ورجوع القائد المخضرم

ويغيب عن القائمة أيضا الحارس الشاب كيبا أريزابالاجا حارس فريق تشيلسي الإنجليزي وذلك بسبب جلوسه إحتطياطيا طوال فترات الموسم للحارس السنغالي إدورد ميندي وهيكتور بيليرين ظهير الأرسنال وداني سيبايوس لاعب أرسنال وأنسو فاتي جناح برشلونة الذي ما زال يعاني من الإصابة وخيسوس نافاس مدافع إشبيلية.

بينما شهدت القائمة عودة المدافع المخضرم المدافع سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي بعد 3 سنوات من الاستبعاد ، وانضم إيمريك لابورتي مدافع مانشستر سيتي بعدما اختار تمثيل إسبانيا بدلا من فرنسا.

قائمة المنتخب الإسباني

وجاءت القائمة: حراس المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) - روبرت سانشيز (برايتون) ـ أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) الدفاع: خوردي ألبا (برشلونة) - خوسيه جايا (فالنسيا) -سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) - إريك جارسيا (مانشستر سيتي) - دييجو يورينتي (ليدز يونايتد) - إيمريك لابورتي (مانشستر سيتي) ـ - باو توريس (فياريال) وسط الملعب: سيرخيو بوسكيتس (برشلونة) - كوكي (أتليتكو مدريد) ـ رودري (مانشستر سيتي)- تياجو ألكانتارا (ليفربول) - فابيان رويز (نابولي) - ماركوس يورينتي (أتليتكو مدريد) - بيدري (برشلونة) الهجوم: ألفارو موراتا (يوفنتوس) - أداما تراوري (ولفرهامبتون) - ميكيل أويارزابال (ريال سوسييداد) - داني أولمو (لايبزيج) - جيرارد مورينو (فياريال) - فيران توريس (مانشستر سيتي) - بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)

ويقع المنتخب الإسباني مع مع كا من المنتخب البولندي ومنتخب السويد ومنتخب سلوفاكيا في مجموعته في يورو 2020 ويامل “ الماتادور” الاسباني من تقديم نخسة جيدة في هذه البطولة على عكس البطولة الماضية , يذكر أن المنتخب الإسباني حصل على أخر بطولة له في اليورو عام 2012 .