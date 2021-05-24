/632272/عفاف-زهران-الواقع-أثبت-موقف-مصر-من-القضية-الفلسطينية-التاريخي-فيديو

وجهت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي،على دعمه للقضية الفلسطينية على أرض الواقع، من خلال اطلاق مبادرة إعمار غزه ،بتخصيص 500 مليون دولار ،وبمشاركة شركات مصرية متخصصة،مؤكدة أن مصر هي الداعم الرئيس للشعب الفلسطيني فى تقرير مصيره،وحصوله على حقوقه العادلة فى إقامة دولة يكون له السيادة عليها.

دعم مصر للأشقاء الفلسطينين

ولفتت النائبة عفاف زهران عضو مجلس النواب، إلى دور مصر فى دعم الاشقاء الفلسطينين، ووقف الاعتداءات التي تحدث من قوات الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينين، فى حي الشيخ جراح، فى محاولة جديدة لإنشاء مستوطنات يهودية جديدة،فى سعي دائم لتهويد القدس.

الدبلوماسية المصرية

وأشادت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس لنواب، بالدور الذي قامت به الدبلوماسية المصرية، وتمكنها من لتدخل لوقف اطلاق النار فى غزه ولأول مرة بدون شروط،موضحة الاشادات الدولية التي لاقتها الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بتدخلها فى وقف التصعيد فى غزه، وحرصها على حفظ الامن والسم فى المنطقة.

اقرا ايضا:النائب أيمن أبو العلا: الوقف الخيرى قاطرة للتكافل والتعاون المجتمعى وتجدر الاشارة إلى ان مجلس النواببرئاسة المستشار الدكتورحنفي الجبالي،احال 4 قرارات من رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية،الموقعةفي الكويت بتاريخ 27/1/2021.