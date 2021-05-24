جدة - نرمين السيد - توفى اليوم الإثنين، الأب الفاضل القمص زكريا سمرى، كاهن كنيسة السيدة العذراء الأثرية بكوم أشفين فى قليوب، التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر ناهز 67 عامًا، قضى منها حوالى 22 سنة فى خدمة الكهنوت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ولد الأب زكريا يوم 1 أكتوبر 1953، وسيم كاهنًا فى 2 يوليو 1999 ونال رتبة القمصية فى 19 سبتمبر 2014. وأقيمت صلوات تجنيزه ظهر اليوم فى كنيسته بكوم إشفين. وقدمت الكنيسة خالص العزاء إلى الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب المبارك القمص زكريا سمرى، وعزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، ولنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة كاهن كنيسة العذراء الأثرية بكوم أشفين متأثرا بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.