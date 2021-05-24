رئيس الوزراء: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن مشروعات كبرى

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التى تبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل، واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى، مثمنًأ فى هذا الإطار مشروعات تحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والأغراض اللوجستية.
ولفت إلى أن ذلك يعزز قدرة هذه المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة فى العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافى المميز لمصر.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك تنظيم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والتى وافقت عليها الحكومة فى اجتماعها الأخير الشهر الجارى، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريبًا.
كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية، والجهود المبذولة من الطرفين بهذا الشأن، بما يدعم ويعزز الأهداف الاقتصادية لكلا الجانبين.
واستعراض الجهود المبذولة لتطوير ميناء العين السخنة، وأهمية تطوير المناطق العشوائية بجوار الميناء، إذ أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بمحافظ السويس، للعمل على تطوير هذه المناطق على الفور، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الشأن.
وأكد محافظ السويس أنه تم بالفعل نقل بعض المحال العشوائية، وسيتم بالفعل استكمال هذه الأعمال وتنسيق الموقع فى أقرب وقت.
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