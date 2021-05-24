صور.. قافلة الأزهر الإغاثية تسلم 150 طنا من المواد الغذائية إلى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على القوافل بالأزهر الشريف، بأن قافلة الأزهر الإغاثية قد وصلت فجر اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودى لتصل إلى أشقائنا فى دولة فلسطين الشقيقة، حيث تم تسليم المساعدات إلى المسؤولين والمختصين فى الجانب الفلسطينى، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدور الإنسانى والإغاثى الذى يضطلع به الأزهر، ودعمه أبناء الشعب الفلسطينى فى مواجهة ما يتعرضون له من عدوان من الكيان الصهيونى المحتل.





ووجه صدّيق التحية والشكر إلى القوات المسلحة والشرطة المصرية على الجهود المبذولة فى تقديم كل سبل الدعم والحماية لتأمين سير القافلة حتى وصولها بفضل الله -تعالى- إلى معبر رفح المصرى وإتمام إجراءات التسليم، كما استمر تأمين الجيش المصرى للقافلة حتى مغادرة أعضاء وفد الأزهر معبر رفح بعد الاطمئنان على استلام المسؤولين من الجانب الفلسطينى محتويات القافلة.

وضمت القافلة التى تعد أكبر قافلة إغاثية فى تاريخ الأزهر 150 طنًّا من المواد الغذائية إلى غزة، وشارك فيها مجموعة من علماء الأزهر والمختصين بإدارة القوافل بمشيخة الأزهر، يحملون رسالة تقدير ومودة من شيخ الأزهر وعلماء الأزهر ومنتسبيه إلى أشقائنا فى دولة فلسطين الشقيقة، استمرارًا لهذا الدور التاريخى الذى يقوم به الأزهر تجاه القضية الفلسطينية والتضامن مع أشقائنا ومشاركتهم روح النصر على العدو الغاشم، متمنين زوال هذا الاحتلال.

وجاءت القافلة امتدادًا لموقف الأزهر الرافض لانتهاكات الكيان الصهيونى تجاه أبناء الشعب الفلسطينى صاحب الأرض والقضية العادلة، وما حدث خلال الأيام الأخيرة من اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون حى الشيخ جراح ومنازلهم وممتلكاتهم ومحاولة تهجيرهم قسريًّا، واقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وقمع المظاهرات الفلسطينية السلمية والاعتداء عليها بقوة السلاح، وقد أدان فضيلة الإمام الأكبر تلك الانتهاكات والصمت العالمى المخزى تجاه الإرهاب الصهيونى الغاشم وانتهاكاته فى حق الشعب الفلسطينى، ومقدساتنا الإسلامية فى فلسطين، كما أطلق فضيلته حملة عالمية عبر صفحات فضيلته ومنصات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعى، بكل اللغات، نصرة للقضية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن قيادات الأزهر الشريف وفى مقدمتهم فضيلة وكيل الأزهر ورئيس جامعة الأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونواب جامعة الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، شاركوا فى إطلاق القافلة من مقر مشيخة الأزهر أمس الأحد، تأكيدًا على تضامن الأزهر مع الشعب الفلسطينى ونشر روح الإخاء والتلاحم بين أبناء الأمة.