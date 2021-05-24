شكرى للرئيس الفلسطينى: القاهرة تواصل مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على "تويتر" إن اللقاء تناول سبل إعادة إحياء مسار السلام وتقديم الدعم والمساندة اللازميّن للشعب الفلسطينى الشقيق.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد وصل فى وقت سابق اليوم إلى مدينة ‫رام الله، قادما من العاصمة الأردنية عمان، تعبيرًا عن الموقف المصرى الثابت من مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين.



وأكد السفير أحمد حافظ أن زيارة الوزير شكرى تأتى فى إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط فى المسار التفاوضى سعيًا لإحياء عملية السلام التى تُفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية، فضلا عن مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطينى والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة وتوفير الدعم التنموى لسائر الأراضى الفلسطينية.