شكري يؤكد للرئيس الفلسطيني مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار...

أكد وزير الخارجية سامح شكرى - خلال استقبال الرئيس الفلسطينى محمودعباس له اليوم برام الله - مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على (تويتر) - إن اللقاء تناول سبل إعادة إحياء مسار السلام وتقديم الدعم والمساندة اللازميّن للشعب الفلسطيني الشقيق.
كان وزير الخارجية سامح شكري قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى مدينة رام الله، قادما من العاصمة الأردنية عمان؛ تعبيرًا عن الموقف المصري الثابت من مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين.
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