وزيرا السياحة و الاثار والبيئة يعقدان اجتماع موسعا لبحث سبل دعم السياحة...

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار بمكتبه بمقر الوزارة بالجيزة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث عقد اجتماعا موسعاً لمناقشة سبل دعم السياحة البيئية و المستدامة وتنظيم الأنشطة السياحية للترويج للمنتج السياحي البيئي المصري بالأسواق المحلية والعالمية وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الحفاظ على التوازن البيئى ، وتنظيم الأنشطة البرية والبحرية والصيد، واختيار المواقع المناسبة لممارسة الأنشطة السياحية لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر ، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع السياحى وذلك بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية لصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى مع تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية .

كما اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لجهود وزارة السياحة والاثار التى تهدف الى التوافق مع البيئة وحث القطاع السياحى على حماية البيئة.

و قد اثنى الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار على جهود الوزارة فى مجال السياحة البيئية وخاصة حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية بشكل مختلف ، مؤكدا علي ضرورة الترويج لمنتج السياحة البيئية بشكل أوسع كمنتج سياحى فريد ضمن خطة الترويج للسياحة بمصر محلياً وعالمياً من خلال عرض مجموعة من الأفلام القصيرة بالمعارض السياحية و بورصات السفر و السياحة الدولية التي تشارك فيها وزارة السياحة و الآثار.

وخلال الاجتماع تم استعراض عددًا من الموضوعات المشتركة منها جهود وزارتي السياحة و الآثار و البيئة خلال حملة ايكو ايجيبت للترويج للسياحة البيئية ورفع وعى العاملين بالقطاع السياحى بأهمية حماية البيئة، بإلاضافة الى تناول موضوع علامة الجرين ستار وماتم بها من تحديثات وكذلك علامة الجرين فينزو وسبل الترويج لها على مستوى القطاع السياحى لتوسيع دائرة المشاركين بها بالقطاع السياحى و تفعيل رخص الفنادق الصديق للبيئة مع دعم سبل تعزيز المرشدين فى السياحة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية .

كما تم التطرق الى جهود وزارة البيئة لرصد القروش حيث اتفقا الوزيرين على عقد اجتماع بمشاركة كافة الجهات المعنية لمناقشة الممارسات الخاطئة مع القروش ولوضع خطة عمل توضح الأدوار و المسئوليات فى تلك القضية الهامة من كافة الجهات .

كما ناقش الوزيران تطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية لتوفير المناخ المستدام للعمل السياحى البيئى و بما يتوافق مع استراتيحية 2030 للتنمية المستدامة.

جاء ذلك الاجتماع في إطار التعاون المثمر والمستمر بين وزارتي السياحة و الآثار والبيئة وفي تطبيق استراتيجية وزارة السياحة و الآثار للتنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئى وتطوير الإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية، واستدامة النشاط السياحى والأثرى عن طريق وضع ضوابط تنظيم الاستخدام الأمثل للمواقع ذات الطابع البيئي والحفاظ على المواقع والمحميات الطبيعية.

كما تهدف استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتنمية المستدامة الى العمل علي توفير نظام بيئى متكامل ومستدام و تعزيز الريادة المصرية و الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة وصون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجى و تبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وتحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية.