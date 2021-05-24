وزير الخارجية يؤكد لأبو مازن مواصلة القاهرة مساعيها لإحياء مسار السلام

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، خلال استقباله من قبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة ويناقش سبل إعادة إحياء مسار السلام وتقديم الدعم والمساندة اللازميّن للشعب الفلسطينى الشقيق، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

ووصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى مدينة رام الله، تأكيدًا للموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والتوصل إلى السلام المنشود، حيث سيستقبله الرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الوزير شكرى تأتى فى إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط فى المسار التفاوضى سعيًا لإحياء عملية السلام التى تُفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية.

كما تستهدف الزيارة مواصلة التنسيق تجاه كافة مُستجدات الشأن الفلسطينى والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار فى قطاع غزة وتوفير الدعم التنموى لسائر الأراضى الفلسطينية؛ وذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الأشقاء الفلسطينيين.