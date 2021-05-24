أخبار مصرية

مناقشات بالبرلمان حول مشروع قانون صندوق الوقف الخيري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/27
  • 2/27
  • 3/27
  • 4/27
  • 5/27
  • 6/27
  • 7/27
  • 8/27
  • 9/27
  • 10/27
  • 11/27
  • 12/27
  • 13/27
  • 14/27
  • 15/27
  • 16/27
  • 17/27
  • 18/27
  • 19/27
  • 20/27
  • 21/27
  • 22/27
  • 23/27
  • 24/27
  • 25/27
  • 26/27
  • 27/27

/632274/مناقشات-بالبرلمان-حول-مشروع-قانون-صندوق-الوقف-الخيري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا حول مسمى مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بعدما طالب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بمقترح لتعديل مسمى مشروع القانون، المقدم من اللجنة الدينية، باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الإستثمار الخيرى، ليصبح كما جاء من مجلس الشيوخ باسم مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى،ولكن الأغلبية البرلمانية سرعان ما تدخلت وفضت هذا الجدل،بالموافقة على مقترح وكيل البرلمان، بتعديل مسمى القانون ليصبح " إنشاء صندوق الوقف الخيرى".

 

 

01fbaf69a0.jpg

 

cc6e28ee08.jpg

 

62248f9f8a.jpg

 

188e04ebce.jpg

 

2c30cd6a05.jpg

 

192db3ac0f.jpg

 

d6d908a6ef.jpg

 

5f568e7233.jpg

 

5f3c107cee.jpg

 

1e4e9e08a9.jpg

 

277824be0f.jpg

 

8036ebc143.jpg

 

a0b33a1c50.jpg

 

40f9455b0e.jpg

 

c7334748bd.jpg

 

fa04970953.jpg

 

67dbb2b8b8.jpg

 

ca90d94560.jpg

 

f6be714ea5.jpg

 

506dbb8f9b.jpg

 

11c09aaf5d.jpg

 

ea449a0fc7.jpg

 

ccced0ccd5.jpg

 

6014433fc1.jpg

 

737a1b95c4.jpg

 

0865a07627.jpg

 

401b74d24e.jpg

 

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مناقشات بالبرلمان حول مشروع قانون صندوق الوقف الخيري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا