/632276/غادة-الضبع-تحصل-على-موافقة-بشأن-فرع-بنك-ناصر-الاجتماعى-بمركز-جهينة

حصلت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، على موافقة بشأن أفتتاح فرع بنك ناصر الاجتماعى بمركز جهينة للاستفادة من الخدمات المصرفية والإجتماعية المقدمة من بنك ناصر الاجتماعى، و توفيرا للجهد والوقت المبذول من أهالى مركز جهينة والقرى المجاورة للوصول لبنك ناصر بسوهاج وطهطا و شندويل وجارى إنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص المقر.

افتتاح فرع ناصر الاجتماعي

وكانت النائبة غادة الضبع، قد تقدمت بطلب احاطة بشأن افتتاح فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركزجهينة بمحافظة سوهاج.

وتجدر الاشارة إلى ان مجلس النواببرئاسة المستشار الدكتورحنفي الجبالي،احال 4 قرارات من رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 182 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر – الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

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2) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 183 لسنة 2021بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2020.

3) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 184 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية " بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

4) قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 185 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية،الموقعةفي الكويت بتاريخ 27/1/2021.