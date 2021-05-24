/632277/حلمي-طولان--إنبي-يشبه-أتليتكو-مدريد-ونتعرض-للظلم-في-الدوري

كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أن فريقه يتعرض للظلم التحكيمي، وذلك من خلال القرارات الظالمة والمتعمدة ضد فريق إنبي، ويذكر أن كابتن حلمي طولان ترك المقابلة التلفزيونية التي أجريت معه عقب إنتهاء المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي, بين الفريقين.

وأبدى حلمي طولان، غضبه بسبب تعادل فريقه مع وادي دجله، ضمن منافسات الجولة ال 23 لبطولة الدوري الممتاز، قائلا: "أنا أشعر بالظُلم والقهر والاستقصاد، والظُلم التحكيمي لإنبي مُتعمد ضدي".

وأكمل: "سنقوم بتجهيز ملف كامل لجميع الحالات التي تعرض لها فريق إنبي للظلم، وأترك هذا الملف للإدارة تتحدث فيه، ولكن نحن سنصعد الموضوع إلى سلطة أعلى من الفيفا".

حلمي طولان يعلق على قرار اتحاد الكرة

وتابع باستنكاره لقرار إيقافه مبارتيين,، وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد مباراة الزمالك، ولمح إلى قرار رفع العقوبة على كابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حيث قد تعرض عبدالحفيظ للإيقاف ولكن بعد مراجة القرار من قبل اتحاد الكرة تم رفع العقوبة.

واختتم المدير الفني لإنبي : " سأنهي مشواري التدريبي داخل جدران نادي إنبي ، ولا أفكر خلال الوقت الحالي في تدريب المنتخب المصري بأي مرحلة من مراحله المختلفة ، ونحاول ساعين تكرار تجربة أتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني خلال مواجهات الدوري الممتاز".

قائمة إنبي لمواجهات الدوري الممتاز

من المقرر دخول نادي إنبي المباراة بالقائمة التالية: محمد عبدالمنصف وعماد السيد ومانو وأحمد يونس وأسامة إبراهيم وعمرو الحلواني ومحمد ناصف وإبراهيم يحيى وأسامة رجب و نادر العشري ومحمد أحمد وأحمد رفعت ويحيى حامد وعبدالله جمعة و محمد شعبان وعبد الله الشحات و محمود توبة و محمد مجدي وصلاح عاشور وديفونيه.