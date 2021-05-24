/632279/احتفاء-المنصة-بزعيم-الأغلبية--سيل-من-عبارات-الإشادة-من-رئيس-البرلمان-بحق-أشرف-رشاد

نال زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد، تحية شكر وتقدير مستحقة جاءت من أعلى منصة مجلس النواب، على لسان القيمة والقامة الكبرى المستشار دكتور حنفي جبالي، على مجهودات رشاد في تحريك وتصدر مشهد القوافل الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني.

خرجت كلمات المستشار دكتور حنفي جبالي، قوية وواضحة ومباشرة، في حق زعيم الأغلبية النيابية، لتبرز دوره وتحركاته ونشاطه وبصمته، التي تركها على العديد من أوجه العمل النيابي النموذجي، التشريعي والرقابي والخدمى، وأخيراً الإغاثي لباقي الشعوب العربية.

انتصارات معتادة

الجهود التي بذلها حزب الأغلبية البرلمانية تحت قيادة الأمين العام النائب أشرف رشاد، لم تأت وليدة الموقف والصدفة، ولم تكن أبدا حديثة عهد أو رد فعل، فالحزب دأب منذ سنوات على تعزيز رصيده لدى الشعب المصري أجمع، عبر التحرك السريع لتلبية رغباته ومساندته وقت الشدة وتهوين الصعاب عليه.

لم يدخر حزب مستقبل وطن أية جهود، للمشاركة في مبادرات حياة كريمة، ودفع قيم التصالح في مخالفات البناء لغير القادرين، ولم يتأخر الحزب عن نجدة الأهالي في الصعيد من ظروف الطقس القاسية، ولم يهمل محدودي الدخل، وكانت أحد أكبر صولاته وجولاته خلال أزمة فيروس كورونا.

الداخل والخارج

كما وضع أشرف رشاد زعيم الأغلبية الداخل نصب عينه، ووفر وجهز كافة إمكانيات الحزب اللوجيستية وجهود قواعدة الشعبية خلال العديد من الفترات المختلفة لمعاونة الأهالي والمواطنين في الداخل، فإنه لم يفرق بينهم وبين الأشقاء العرب في الخارج، وساهم في تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصري.

كلمات الإشادة والشكر من رئيس مجلس النواب بحق زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، جاءت تتويجا لجهوده المستمرة في النهوض بالحياة السياسية والبرلمانية وإصلاح العديد من أوجه القصور على المسرح السياسي واستعاد مجددا الأدوار الرشيدة للسياسي والنائب المصري المنحاز فقط وعلى الدوام للوطن والمواطن ويدرك جيدا مقتضيات الدور المطلوب من القيادات الوطنية خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقواعد تصدر العمل العام في الجمهورية الجديدة.

الإشادة المستحقة

المدقق في حديث رئيس مجلس النواب بحق زعيم الأغلبية يلمس صدقا ملحوظا في توجيه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الشكر إلى النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

حديث المستشار دكتور حنفي الجبالي كاشف إلى درجة كبيرة لحجم ومجهودات الأغلبية في حضور رشاد وتصدره الصفوف، حيث قال “جبالي” خلال الجلسة العامة للمجلس أمس: أحرص في هذه المناسبة على توجيه الشكر للأحزاب الممثلة بالمجلس، على تحركهم الخاص بتوصيل قافلة مساعدات للشعب الفلسطيني يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي ساهم في تصدير صورة إيجابية لمجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهما صوت الشعب المصري.

وفي ختام كلمته، توجه المستشار الدكتور رئيس المجلس بالشكر إلى السيد النائب اشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.

تصريحات مسؤولة

واصل أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أدواره وتصريحاته الإيجابية حتى جلسة البرلمان أمس، حيث أشاد بتحركات الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية.

وقال رشاد خلال الجلسة العامة للمجلس "ان الطفل في مصر يعلم ان مصر ام الدنيا ونشأ ويترعرع على أن فلسطين ارض عربية وقدس الاقداس وان فلسطين عاصمتها الابدية هي القدس الشريف شاء من شاء أو ابي من ابي واقسم الشريف بالله ان مصر الجديدة القوية القائدة الرائدة بقيادة الرئيس السيسي نجح في جهود وقف إطلاق النار دون شرط أو قيد وبات للجميع ان مصر هي الداعم الاول لفلسطين وانها تعتبر تلك القضية هي قضية مصر الرئيسية.

وأضاف "رشاد " ومصر قامت بالفعل بدور كبير جدا كما انها كانت الرائدة والتي بدات بالدور الاول في اعادة الاعمار بقطاع غزة وبقرار من الرئيس السيسي التبرع 500 مليون دولار لاعادة الاعمار بالقطاع.