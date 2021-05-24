/632280/قبل-مباراة-السوبر-الإفريقي-تاريخ-مواجهات-الأهلي-مع-الأندية-المغربية

ينتظر عشاق كرة القدم داخل القارة السمراء مباراة كأس السوبر الإفريقي والتي تجمع النادي الأهلي مع نظيره نهضة بركان بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

ويدخل الأهلي المباراة بعد حصوله على لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن في المباراة النهائية التي استضافها ستاد القاهرة في نوفمبر الماضي , كما يدخل نهضة بركان المغربي اللقاء باعتباره بطلا للكونفيدرالية الإفريقية وذلك بعدما فاو في المباراة النهائية على نادي بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد مركب محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط.

تاريخ المواجهات

ويقدم لكم موقع تحيا مصر تاريخ مواجهات النادي الأهلي مع الأندية المغربية :

إلتقى النادي الأهلي مع الأندية المغربية في 24 لقاء نجح في الفوز في 10 منها وتعادل في 6 وخسر في مثلها

وسافر النادي الأهلي عصر أمس من جنوب إفريقيا إلى قطر عبر طائرة خاصة في رحلة شاقة استغرقت أكثر من 12 ساعة تخللها ساعة ترانزيت في مطار أسوان , وذلك استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان

وضمت قائمة النادي الأهلي للقاء نهضة بركان في السوبر الإفريقي كلا من : محمد الشناوي , علي لطفي , حمزه علاء ,ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبله رئيس القطاع الطبي بالنادي الهلي عن جاهزية كلا من علي معلول ظهير أيسر الفريق وسعد سمير المدافع لمباراة الجمعة المقبلة امام نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي على ستاد حمد الجاسم في العاصمة القطرية الدوحة