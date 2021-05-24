/632281/نائب-رئيس-المحلة-يكشف-عن-كيفية-خروج-إمام-عاشور-من-أزمة-الأقساط

أكد نائب رئيس غزل المحلة أن اللاعب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يلتزم بدفع الأموال المقرره عليه ، مشددا أنه لم يتم التواصل مع مسئولي القلعة البيضاء لحل الأزمة بشكل ودي على الرغم من ترحيبنا لذلك.

وقال نائب رئيس غزل المحلة في تصريحات تلفزيونية: " المبلغ المستحق لدينا واجب سداده ، ونحن ألتزمنا من جانبنا بالطرق الودية ولكن اللاعب لم يلتزم بذلك ". وتابع عزو: " في حالة سداد نادي الزمالك او اللاعب المبلغ المقدر بـ 500 الف سيتم إنهاء الأمر على الفور بطريقة ودية ، لكن لم يتواصل أحد من مسئولي القلعة البيضاء معنا من أجل التوصل لحل مرضي ، بل تجاهلوا الأمر". نائب رئيس المحلة: اللاعب «ماطل» في دفع الأقساط المتأخرة و أوضح : " قاضينا اللاعب بالشيك المتبقي لدينا ، لذلك فإتحاد الكرة خارج تلك الموضوع ". واختتم: " نحاول حل الأمور بطريقة ودية ودون اللجوء لأحكام قضائية في النهائية". غزل المحلة يحصل على حكم قضائي ضد إمام عاشور يذكر ان نادي غزل المحلة تحصل على حكم بسجن اللاعب إمام عاشور لمدة عام بسبب تأخر الأخير في دفع القسط المتأخر من المبالغ المستحقة من صفقة إنتقاله للقلعة البيضاء.

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