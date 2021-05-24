/632282/الشركة-المتحدة-تكشف-حقيقة-الشائعات-وتؤكد-اتخاذ-الإجراءات-القانونية-ضد-هؤلاء

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عقدها مؤتمرا صحفيا السبت المقبل، الموافق 29 مايو الجارى، للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.

شائعات وسائل التواصل الاجتماعي

ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها سوف تتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.

وقف التعامل مع المخرج محمد سامي

وكانت قد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي عبد العزيز.

وقف مسلسل "الملك"

أعلنت المتحدة وقف مسلسل "الملك" الذي كان مقررًا عرضه في رمضان من بطولة الفنان عمرو يوسف عن قصة حياة الملك أحمس، وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين فى التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان، وهو ما حدث بالفعل.

مسلسل موسى

أصدرت أسرة مسلسل موسي بيانًا عبر الشركة المتحدة، تنفي فيه أن هناك أي تعمد من أسرة العمل للإساءة إلى رموز الفن المصري وخاصة الفنان الراحل إسماعيل يس، وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل، وأكدت أسرة المسلسل أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة ستوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.