عاجل.. المتحدة تنفى الشائعات المتداولة وتعقد مؤتمرا لعرض إنجازاتها

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عقد مؤتمر صحفى يوم السبت الموافق 29 مايو 2021 للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة المقبلة وخططها المستقبلية.





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